Imprezy na bulwarach nie będą już przeszkadzać mieszkańcom? Powstanie specjalna instalacja Adrian Pieczka 13.02.2024 06:19 Hałas w okolicach klubów nad Wisłą zostanie wytłumiony. Powstaną tam ustroje akustyczne - specjalne urządzenia, które mają wyciszyć dźwięk. Mają zminimalizować hałas docierający m.in. na Saską Kępę.

Bulwary Wiślane (autor: UM Warszawa)

Specjalne instalacje będą tłumiły dźwięk z klubów nad Wisłą. To nowe działanie, które podejmuje Zarząd Zieleni w celu zmniejszenia hałasu docierającego do mieszkańców Saskiej Kępy.

- To propozycja nowej infrastruktury - informuje stołeczny pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski. - Która może w pewien naturalny sposób pochłaniać nadmiar dźwięku, który mógłby przeszkadzać, więc to jest pewne „novum”, które mogłoby się ewentualnie pojawić. To rozwiązania, które zostały zaproponowane przez choćby wydziały wibroakustyki na Politechnice Warszawskiej - wyjaśnia.





- Jak co roku przed rozpoczęciem sezonu nad Wisłą, zmierzymy hałas dochodzący do mieszkańców Saskiej Kępy - mówi Piotrowski. - W tym roku mieliśmy wiele spotkań. I z radą osiedla Saska Kępa, i z poszczególnymi mieszkańcami, którzy sygnalizowali, że jest głośno. Zarząd Zieleni odpowiada za kilka lokali, które są zlokalizowane głównie na bulwarze Flotylli Wiślanej w okolicy Cypla Czerniakowskiego, więc za te jesteśmy w stanie odpowiadać i chcemy, żeby wszystkie zapisy, które były i są w umowach, były weryfikowane - wyjaśnia.

Imprezowy sezon nad Wisłą ma ruszyć w długi weekend majowy.

