Dodatnie temperatury w stolicy. Czy warszawskie lodowiska są zagrożone? Cyryl Skiba 19.12.2023 10:56 Warszawskie lodowiska mogą być chwilowo zamykane — powodem są obecnie panujące warunki pogodowe. Jak się okazuje, większe zagrożenie od dodatniej temperatury stanowią opady deszczu. — Kiedy pada deszcz, jest to niezwykle utrudnione i wtedy nie ma wyjścia, lodowiska musimy zamykać — mówi wiceprezydent Warszawy, która zachęca, by sprawdzać informacje o działalności ślizgawek na bieżąco.

Lodowisko na Starym Mieście w Warszawie (autor: Aktywna Warszawa/UM)

Przez dodatnie temperatury zagrożone może być szaleństwo na warszawskich lodowiskach. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna w ratuszu za sport, zachęca by sprawdzać informacje o działalności ślizgawek na bieżąco.

— Ja bardzo proszę o obserwowanie stron internetowych, jeśli chodzi o lodowisko na rynku Starego Miasta, Moczydle, na Stegnach, pod Pałacem Kultury jest to Aktywna Warszawa. Na bieżąco się te komunikaty pojawiają również w mediach społecznościowych — mówi Kaznowska.

Deszcz zagrożeniem dla lodowisk?

Zagrożeniem większym od dodatnich temperatur dla lodowisk są opady deszczu.

— Jeśli deszcz nie pada, nawet jeżeli są dodatnie temperatury w ciągu dnia, do powiedzmy plus pięciu stopni, a w nocy mamy zero lub lekko minusowe temperatury, to lodowiska świetnie sobie radzą. Natomiast kiedy pada deszcz, jest to niezwykle utrudnione i wtedy nie ma wyjścia, lodowiska musimy zamykać. Mam nadzieję, ze jak najrzadziej będzie się to zdarzało — tłumaczy Kaznowska.

Aktualne informacje o lodowiskach dostępne są na stronie: sport.um.warszawa.pl.

W tym tygodniu w Warszawie temperatura może wynieść nawet 7 stopni na plusie. Do czwartku możliwe są opady deszczu.

