Ślisko na ulicach i chodnikach Warszawy. Na stołeczne drogi wyjechało 170 posypywarek RDC 30.11.2023 08:03 Na stołeczne ulice wyjechało w czwartek 170 posypywarek. Służby oczyszczania miasta pracują od godziny 6:15. W w całym kraju będzie duże zachmurzenie, a miejscami spadnie śnieg. Kierowcy muszą zachować ostrożność na drogach.

Uwaga kierowcy! Ślisko na ulicach Warszawy (autor: Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa/FB)

Służby oczyszczania miasta wyruszyły na stołeczne drogi. Od godz. 6:15 170 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. To w sumie 1500 km stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane

m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.

Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników. Monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje.

Pogoda na czwartek

W czwartek w całym kraju będzie zachmurzenie duże, a miejscami spadnie śnieg, najwięcej na zachodzie i w górach. Termometry wskażą od -4 do 1 stopnia Celsjusza — poinformował Kamil Walczak, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czwartek w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i w górach miejscami opady śniegu. Na zachodzie może spaść do 7 cm śniegu.

Temperatura maksymalna od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 1 stopnia na Śląsku i na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

W nocy w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu. Na południowym zachodzie i południowym wschodzie 6 cm, a ok. 10 cm na Wybrzeżu. Lokalnie mogą tworzyć się mgły marznące ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od -9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do -1 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Jak przygotować się do jazdy?

W czwartek kierowcy muszą zachować ostrożność na drogach. Na stołecznych ulicach jest ślisko.

Artur Lipiec z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przypomina kierowcom, że warto zaplanować sobie dodatkowe minuty wychodząc z domu.

- Przejrzystość przedniej szyby. Musi być ta widoczność w polu widzenia kierowcy bardzo dobra. Pamiętamy o uzupełnieniu zbiorniczka w spryskiwaczach. Musimy zwrócić się również szczególną wagę na oświetlenie zewnętrzne, by, po pierwsze, było sprawne i żeby światła były czyste - mówi.

- Skoro jest śnieg, to noga z gazu! Wolniej oznacza bezpieczniej - dodaje policjant. - Najważniejsza rzecz, to dostosowanie prędkości do warunków, ale również do własnych umiejętności. Wtedy nie bierzemy ograniczeń prędkości, np. do 50 km/h, bo ta prędkość może być za duża - tłumaczy.

Mandat za odpalony silnik

Odśnieżając, nie zostawiajmy za długo odpalonego silnika.

- Oczywiście, jeżeli już rozmrażamy samochód, to silnik może pracować tylko do jednej minuty. Jeżeli będzie pracował dłużej, niestety możemy być ukarani mandatem karnym - przestrzega.

Uwaga do kierowców, którzy nie zmienili opon na zimowe - to już naprawdę konieczność!

