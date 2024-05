Piesi na drodze rowerowej. Za słabe oznaczenia przy stacji Centrum Nauki Kopernik?

Szlak rowerowy przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik jest oznaczony jedynie metalowymi krążkami na płytach, przez co często dochodzi w tym miejscu do kolizji pieszych z rowerzystami. — Droga mogłoby być lepiej oznakowana — zaznaczają miłośnicy dwóch kółek, z którymi rozmawiał nasz reporter. Choć według przepisów pieszy za chodzenie po ścieżce rowerowej może zostać ukarany mandatem, to w tym miejscu sytuacja ma się inaczej.