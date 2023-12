Mostek nad Kanałem Wawerskim zwężony. Mieszkańcy obawiają się wypadków Adrian Pieczka 29.12.2023 06:21 Mieszkańcy Wawra obawiają się wypadków i kolizji przez zwężenie mostka nad Kanałem Wawerskim. Drogowcy pomniejszyli przejazd na ul. Lucerny w Warszawie, przez co samochody mają duży problem, żeby się wyminąć. Według Zarządu Dróg Miejskich, zmiana ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. — Jest to miejsce, w którym kierowcy przekraczali prędkość prawie zawsze — mówi rzecznik ZDM.

3 Mostek nad Kanałem Wawerskim zwężony (autor: RDC)

Drogowcy pomniejszyli przejazd na ul. Lucerny w Warszawie, przez co samochody mają duży problem, żeby się wyminąć. Jest to popularna ulica wśród kierowców z Wawra, którą skracają drogę do centrum Warszawy.

W związku ze zwężeniem mostka nad Kanałem Wawerskim mieszkańcy obawiają się w tym miejscu wypadków i kolizji. Jak mówią, wprowadzona zmiana może być bardzo niebezpieczna.

„Będą przez to wypadki”, „to tragiczne rozwiązanie” — usłyszał reporter Radia dla Ciebie.

Poprawa bezpieczeństwa?

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Jakub Dybalski tłumaczy, że zmiana ma poprawić bezpieczeństwo pieszych na tym mostku.

— Jest to miejsce, w którym kierowcy przekraczali prędkość prawie zawsze. Według naszych pomiarów ponad 90 procent z nich, jadąc w obu kierunkach, nie trzymało się ograniczenia. Z dwóch rozwiązań polegających na uspokojeniu ruchu, czyli progu zwalniającego i zwężenia szerokości przejazdu do czterech metrów z oznakowaniem, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym zatwierdziło ten drugi — wyjaśnia Dybalski.

Drogowcy zaznaczają, że będą obserwować wprowadzoną organizację ruchu.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/JD