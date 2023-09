Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty. Straż Miejska ostrzega przed oszustami RDC 23.09.2023 09:29 Straż Miejska ostrzega przed fałszywymi wezwaniami. „Według informacji, jaką otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców, za wycieraczki samochodów w Warszawie ktoś wkłada fałszywe wezwania do zapłaty mandatu za nieprzepisowe parkowanie. Nie korzystaj z podanego tam numeru konta, nie daj się oszukać!” - zaapelowała stołeczna straż miejska.

Parkowanie w Warszawie (autor: RDC)

Stołeczna Straż Miejska ostrzega przed oszustami. Jak informują strażnicy, za wycieraczkami samochodów w stolicy pojawiają się wezwania do zapłaty mandatów za nieprawidłowe parkowanie. Te jednak nie są wystawione przez Straż Miejską. Fałszywe wezwania są bardzo podobne do tych wystawianych przez strażników, jednak są do rozpoznania.

Jak rozpoznać prawdziwe wezwanie?

Przede wszystkim oryginalne wezwania nigdy nie zawierają numeru konta do opłaty mandatu, ani jego wysokości. Są wezwaniami do stawiennictwa się w siedzibie Straży Miejskiej i złożenia wyjaśnień. Są też wystawione na jednolitym, białym tle.

Tymczasem na fałszywce jest numer konta, a tło jest biało-szare.

„Również rewers fałszywego wezwania różni się od oryginału: tekst nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, jest pełen błędów i literówek” - przekazali strażnicy.

Przypominają i ostrzegają, że straż miejska nigdy nie podaje na swoich wezwaniach numerów kont do opłacenia mandatu. W przypadku wątpliwości związanych z autentycznością wezwania, najlepiej udać się z nim do najbliższego oddziału terenowego straży miejskiej.

