Utrudnienia na Bemowie. Dziś impreza dla biegaczy 16.03.2025 09:48 Mieszkańcy Bemowa muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Dziś odbywa się impreza biegowa BeMore5K. Uczestnicy przebiegną ważnymi ulicami dzielnicy - m.in. Powstańców Śląskich. Są zmianyw ruchu.

Dziś impreza biegowa na Bemowie (autor: WTP)

Dzisiaj bieg na Bemowie i lokalne utrudnienia w ruchu. Rywalizacja rozpocznie się o godz. 11:00.

Uczestnicy pobiegną ulicami Powstańców Śląskich i Radiową. Przez kilka godzin autobusy 122, 220 i 523 będą jeździły objazdami, a tramwaj linii 20 pojedzie skróconą trasą.

Zmiany obowiązują już od rana.

Między 8:00 a 10:00 i później od ok. 12:00 do ok. 14:00 autobusy 122 jadące w kierunku Osiedla Górczewska z Wrocławskiej skręcą w prawo, w Radiową, następnie w gen. Kaliskiego i Laurową. Autobusy 523 w stronę Olszynki Grochowskiej będą jechały objazdem ulicami Kaliskiego, Lazurową, Górczewską.

W godzinach ok. 10:00-12:00 trasa tramwajów linii 20 zostanie skrócona do pętli Koło, a autobusów 220 do pętli Stare Bemowo.

BeMore5K to nowa propozycja dla biegaczy. Zawody mają rangę Otwartych Mistrzostwa Polski.

