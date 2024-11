Wypadek na moście Grota Roweckiego. Kierowca uciekł [UTRUDNIENIA] Adrian Pieczka 26.11.2024 08:19 Jedna osoba trafiła do szpitala po porannym wypadku na moście Grota Roweckiego w Warszawie. Kierowca jednego z dwóch pojazdów, które brały udział w zdarzeniu, zbiegł. Na trasie S8 występują utrudnienia dla jadących w stronę Białegostoku. Na miejscu policja ustala okoliczności wypadku.

Policja (autor: Policja/X)

We wtorek, 26 listopada, w godzinach porannych doszło do wypadku na moście Grota Roweckiego w Warszawie. Kierowca, który brał udział w zdarzeniu, uciekł. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Jak relacjonuje aspirant Jacek Sobociński z Komendy Stołecznej Policji, na trasie S8 występują utrudnienia dla jadących w stronę Białegostoku.

— W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. Kierujący fordem oddalił się z miejsca zdarzenia, zaś kierująca toyotą została przewieziona do szpitala — informuje Sobociński.

Na miejscu policja ustala okoliczności wypadku. Korek w stronę Białegostoku ma już ponad 10 km i zaczyna się na wysokości Chrzanowa.

