Więcej drogówki na ulicach. W trzech ważnych miejscach policja będzie codziennie

W wyniku analiz z ostatnich lat w Warszawie wytypowano trzy niebezpieczne odcinki, do których często dochodzi do zdarzeń drogowych. To właśnie tam policjanci z drogówki będą codziennie. – Na liczbę zdarzeń wpływa tam przede wszystkim natężenie ruchu i zachowanie uczestników ruchu drogowego, więc obecności policji na tych ulicach nigdy nie za mało – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.