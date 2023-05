Ulica Bartycka w Warszawie zostanie wyremontowana RDC 05.05.2023 16:09 Miasto szuka wykonawców, którzy na nowo zaprojektują ul. Bartycką na Mokotowie - poinformował w piątek stołeczny ratusz. Przetarg ogłoszony przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ulicy.

Ulica Bartycka w Warszawie zostanie wyremontowana (autor: SZRM)

Jak przekazał stołeczny ratusz, wykonawca przygotuje projekt budowlany i projekty niezbędne do realizacji inwestycji. "Wybrana firma będzie miała na realizację zadania 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oferty można składać do 5 czerwca 2023 roku" - poinformowali urzędnicy.

Obecnie ul. Bartycka jest jednojezdniowa i nie ma drogi dla rowerów. Dlatego prace projektowe obejmować będą jej rozbudowę na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec, przebudowę ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Gościniec do ul. Bananowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Bartyckiej i ul. Nadrzecznej. Długość projektowanego odcinka to około 2 kilometry.

"Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy Bartyckiej uwzględniają budowę dwóch jezdni. Przekrój, liczba, długości i przeznaczenia pasów zostaną dostosowane do aktualnych prognoz ruchu. Poza jezdniami w projekcie powinny się pojawić rozwiązania dla obustronnego ruchu pieszego, rowerowego i strefy parkowania równoległego wzdłuż ulicy" - wyjaśnili w komunikacie urzędnicy.

Powstaną tu również przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych, a po obu stronach ulicy posadzone zostaną drzewa. Z kolei wydzielone parkingi mają być przeplatane ciągami ogrodów deszczowych.

