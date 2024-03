Tunel zamiast szlabanu na przejeździe w Wesołej. Budowa jeszcze w tym roku RDC 18.03.2024 16:42 Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się prace przy budowie tunelu w Wesołej. Bezkolizyjny i wyczekiwany przez mieszkańców dzielnicy przejazd powstanie w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku WP. Budowa tunelu poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym. Skróci się też czas przejazdu przez tory.

Tunel zamiast szlabanu na przejeździe w Wesołej. Budowa jeszcze w tym roku (autor: UM Warszawa)

Miasto st. Warszawa we współpracy z PKP PLK SA prowadzi przygotowania do budowy trzech dwupoziomowych skrzyżowań na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol. Jeden z takich bezkolizyjnych przejazdów powstanie na terenie dzielnicy Wesoła. Będzie to tunel w ul. 1 Praskiego Pułku WP. Jego projekt jest już gotowy. Na przełomie marca i kwietnia planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych.

Ronda, przystanki i windy

Tunelem przebiegnie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu, wzdłuż której znajdzie się jednostronny chodnik i ścieżka rowerowa. Zaprojektowane zostały również wyjścia i windy prowadzące z tunelu na perony kolejowe oraz przystanek autobusowy przy ul. Okuniewskiej. Na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku WP i ul. Sikorskiego powstanie rondo. Po północnej stronie linii kolejowej znajdą się dwa ronda. Pierwsze z nich będzie umożliwiało skomunikowanie przebiegającej tunelem ul. 1 Praskiego Pułku WP z osiedlem Plac Wojska Polskiego. Będzie z niego prowadził także łącznik do ul. Okuniewskiej i zaprojektowanego tam drugiego ronda. Przy ul. Okuniewskiej wybudowane będą przystanki autobusowe, chodniki i windy. Po wschodniej stronie tunelu przewidziana została pętla autobusowa połączona z ul. Okuniewską.

