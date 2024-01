Nowe tramwaje dla Warszawy. Stare składy zostaną wymienione

Nawet 160 nowych tramwajów może wkrótce jeździć po stolicy. W taborze Tramwajów Warszawskich jest już ponad 400 pojazdów niskopodłogowych. Wciąż jednak około 160 to składy stare i miejska spółka ma zamiar je wymienić. – Teraz przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, może to być jeszcze w pierwszym kwartale tego roku – mówi rzecznik spółki Maciej Dutkiewicz.