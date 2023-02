Tłusty Czwartek na Woli bardziej fit. Dzielnica organizuje konkurs na pieczonego pączka Mariusz Niedźwiecki 08.02.2023 22:43 Tłusty Czwartek na Woli w tym roku nie taki tłusty. Dzielnica po raz pierwszy organizuje konkurs na fit pieczonego pączka. W poprzednich latach mieszkańcy głosowali na najlepsze tradycyjne wypieki z okazji Tłustego Czwartku.

Tłusty Czwartek na Woli bardziej fit. Dzielnica organizuje konkurs na pieczonego pączka (autor: UD Wola)

- Tym razem chcemy zachęcić do zmiany nawyków żywieniowych - mówi burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski. - Tłusty Czwartek coraz bliżej. Z tej okazji wolski ratusz organizuje konkurs na najlepszy wypiek pączka fit. W szranki staną kucharze i ich mali pomocnicy z wolskich przedszkoli, którzy już szykują swoje receptury - tłumaczy.





W jury zasiądą przedstawiciele uznanych wolskich cukierni.

- To cukiernicy, którzy w poprzednich latach wygrywali konkurs „Wolskiego Pączusia”, kierowany do przedsiębiorców. Jednak ich sława nie ogranicza się tylko do naszej dzielnicy. Po ich wypieki ustawiają się klienci z całego miasta - wyjaśnia Strzałkowski.





Oprócz pączka, należy przygotować także napisaną wierszem kartę do książki kucharskiej, receptura zostanie opublikowana przez dzielnicę w "Kurierze Wolskim".

Przedszkola, które zgłosiły się do konkursu, będą musiały dostarczyć swoje produkty do przedszkola „Przy Zielonym Wzgórzu”, gdzie 15 lutego jury - nie wiedząc kto jest autorem - oceni ich smak, zapach, konsystencję i wygląd.



