Wielki krok w stronę zdrowia. Aż 85 stołecznych ambulansów posiada system teletransmisji

Teletransmisja rewolucjonizuje pracę w stołecznym pogotowiu ratunkowym. System funkcjonuje w 85 z 90 warszawskich ambulansów. Dzięki niej można postawić wstępną diagnozę już w trakcie jazdy, co pozwala na ominięcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych przez pacjentów z udarami czy zawałami. Technologia umożliwia prowadzenie konsultacji ze specjalistami z najbardziej odległych zakątków świata.

Karetka (autor: pexels)

Pacjenci m.in. z udarami w Warszawie mają szansę ominąć SOR. Dzięki teletransmisji z warszawskich karetek można postawić wstępną diagnozę już w trakcie jazdy.

W stołecznych ambulansach zainstalowane są urządzenia umożliwiające przesyłanie zapisu EKG. W centrum pogotowia działa stacja odbiorcza.

Wicedyrektor ds. medycznych Meditransu i pomysłodawca rozwiązania Jerzy Rekosz tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że system stworzono dla udarów i zawałów.

— Tak, żeby to rozpoznanie było jak najszybciej w polu działania, czyli miejscu zdarzenia, i żeby pacjent minął SOR — wyjaśnia Rekosz.

Dzięki systemowi brak lekarza na pokładzie karetki nie stanowi już problemu, a jak zaznacza Rekosz, jest ich coraz mniej w ambulansach.

— Są głównie ratownicy, oczywiście są oni wyszkoleni, ale w wielu przypadkach wymagają wsparcia lekarza i konsultacji, ustalenia, co dalej z pacjentem. I żeby to rozpoznanie i dalsze ukierunkowanie, czyli co robić z pacjentem, było rzeczywiście merytoryczne. To są przypadki różnych zaburzeń rytmu, duszności, nadciśnienia tętniczego, niekoniecznie zawału serca — wymienia Rekosz.

System teletransmisji funkcjonuje w 85 z 90 warszawskich ambulansów.

Teletransmisja. Jak to działa?

Teletransmisja to technika przesyłania sygnałów na odległość za pośrednictwem torów telekomunikacyjnych. Prowadzi się ją za pomocą przewodów i kabli, drogą radiową, a więc za pomocą fal radiowych lub optycznie za pomocą fal świetlnych przesyłanych przez światłowody.

W stołecznych ambulansach zainstalowane są urządzenia umożliwiające przesyłanie zapisu EKG tzw. stacje nadawcze. Z kolei w centrum teletransmisji, które znajduje się w centrali stołecznego pogotowia ratunkowego działa tzw. stacja odbiorcza.

Kiedy stosowana jest teletransmisja?

Gdy pacjent trafi już do szpitala, dodatkowe badania na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie są potrzebne. Lekarze podejmujący interwencję kardiologiczną mogą też z wyprzedzeniem przygotować się do zabiegu angioplastyki.

Dzięki teletransmisji udaje się uratować nawet 40 procent pacjentów z udarami i chorobami układu krążenia, w tym z zawałami.

Powszechnie wprowadzenie tego systemu pozwoliło na znaczące obniżenie umieralności i powikłań w ostrych zespołach wieńcowych.

Ojcem teletransmisji w stołecznym pogotowiu ratunkowym jest dr n. med. Jerzy Rekosz, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPOZ w Warszawie.

