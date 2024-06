Psa wyrzucił przez okno, kota zamknął w piekarniku. Zarzuty dla 42-latka z Targówka Cyryl Skiba 10.06.2024 13:12 42-latek z warszawskiego Targówka z zarzutami. Mężczyzna wyrzucił przez okno psa, a kota zamknął w rozgrzanym piekarniku. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Psa wyrzucił przez okno, kota zamknął w piekarniku. Zarzuty dla 42-latka z Targówka (autor: KSP)

Psa wyrzucił przez okno, kota zamknął w rozgrzanym piekarniku. 42-latek z warszawskiego Targówka z zarzutami. Wszystko wydarzyło się we wtorek 28 maja około 6.30 rano. Po policję zadzwoniła mieszkanka bloku przy ulicy Chodeckiej, która zauważyła martwego psa na trawniku.

- Patrol, który zjawił się na miejscu ustalił wszystkie szczegóły i zatrzymał 42-latka, który jak się okazało wyrzucił psa z mieszkania na piątym piętrze. W jego lokalu, pod łóżkiem policjanci znaleźli ukrywającego się rannego i wystraszonego kota, którego mężczyzna zamknął w nagrzanym piekarniku. Zwierzę ocalało dzięki reakcji obecnej tam kobiety. Policjanci umieścili kota w transporterze i wynieśli go przed blok, gdzie go napoili. Zwierzę trafiło do schroniska - mówi Paulina Onyszko z praskiej policji.

Agresywny 42-latek pod blokiem uderzył też przechodzącą tamtędy kobietę. Pokrzywdzona zgłosiła się do komisariatu. Alkomat wykazał, że mężczyzna miał pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

