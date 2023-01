Szpital Wolski po remoncie największego budynku Adrian Pieczka 12.01.2023 16:16 Dobiegła końca modernizacja jednego z największych budynków na terenie Szpitala Wolskiego. W przebudowanym pawilonie nr 10 ulokowano oddziały rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej. Warszawa przeznaczyła na remont obiektu i zakup wyposażenia ponad 33 mln zł - poinformował stołeczny ratusz.

7 RDC

Pacjenci po udarach już w poniedziałek skorzystają z nowego pawilonu rehabilitacyjnego w Szpitalu Wolskim.

- Wyposażyliśmy sale w nowoczesny sprzęt za ponad 7 milionów złotych - mówi prezes Szpitala Wolskiego, Robert Mazur. - To jest głównie sprzęt rehabilitacyjny. Sprzęt będzie służył usprawnianiu po incydentach jakimi są zawał czy udar. Są to rowerki, cyklometry, sprzęty do usprawniania wielokończynowego. Wszystko to, co na stacjonarnej rehabilitacji - wyjaśnia.

- Oddział przyjmie jednocześnie 25 pacjentów - dodaje Mazur. - Biorąc pod uwagę, że do tej pory mieliśmy tylko siedem miejsc, to skok jest prawie trzykrotny. Zapotrzebowanie na rehabilitację po udarze jest niezwykle potrzebne. Tylko bezpośrednio po przebytym incydencie rehabilitacja ma sens, bo jest w stanie doprowadzić pacjenta do pełnej sprawności. Tak samo przy rehabilitacji kardiologicznej - tłumaczy.

Szpital Wolski rocznie przyjmuje blisko 19 tysięcy pacjentów z czego ponad 10 tysięcy jest hospitalizowanych.

Czytaj też: Są chętni neurochirurdzy do pracy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/AA