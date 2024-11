System alarmowania do poprawy? Wojewoda: syren nie słychać w centrach handlowych Miłosz Kuter 15.11.2024 11:11 Sygnały alarmowe nie były słyszalne w warszawskich centrach handlowych - poinformował na naszej antenie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To wnioski po ostatnich testach syren w stolicy. System alarmowania to część ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, którą uchwalił w piątek Sejm.

RDC

W ubiegłym tygodniu jednogłośnie z poprawkami Sejm uchwalił ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe regulacje mają uporządkować kwestie bezpieczeństwa społecznego. Obejmują one także system alarmowania w sytuacji zagrożenia, który 9 października został przetestowany w Warszawie.

Jak mówił na antenie Polskiego Radia RDC Mariusz Frankowski, po testach zostały już wyciągnięte wnioski.

- Między innymi jednym z rekomendacji jest to, że w centrach handlowych sygnały alarmowe nie były słyszalne. Ten system musimy w tych miejscach uzupełnić. To jest taki podstawowy system, który ma służyć mieszkańcom. Jeżeli nie będziemy mieli sprawnych syren alarmowych, to trudno, żeby system alarmowania w sytuacji zagrożenia zadziałał - tłumaczył.



Jak mówił wojewoda mazowiecki, nowa ustawa to także możliwość rozbudowy infrastrukturalnej.

- Mówimy o kwestii budowy schronów i miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia, bo to są trzy różne rodzaje obiektów. Określają zasady dokładnie jak będą wyglądać te miejsca, będą określone oczywiście w rozporządzeniach wykonawczych - wskazał.



Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej trafi teraz do Senatu. Rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB - to blisko 6 mld zł.

Czytaj też: Będzie więcej syren alarmowych w Warszawie. „Pracujemy nad rozszerzeniem systemu”