Święto Niepodległości w Warszawie. Ostatni dzwonek na zgłoszenie zgromadzenia Adam Abramiuk 09.11.2022 11:49 Blisko 20 wydarzeń w związku ze Świętem Niepodległości zarejestrował warszawski ratusz. Termin w trybie zwykłym zakończył się w miniony weekend. Jeszcze dziś można za to zgłaszać zgromadzenia w trybie uproszczonym - nie mogą jednak powodować utrudnień drogowych.

Zgromadzenia w Święto Niepodległości w Warszawie (autor: Adam Kliczek/Wikimedia Commons)

Jak zgłosić zgromadzenie?

- Między innymi w naszym serwisie Warszawa 19115 do pobrania jest specjalny formularz zgłoszenia. Można go pobrać, a następnie wypełnić jako organizator. Wypełnione zgłoszenie należy przekazać do miejskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - mówi Jakub Leduchowski z biura prasowego ratusza.





Ze względu na liczbę wydarzeń, miasto będzie monitorować sytuację na bieżąco pod względem bezpieczeństwa.

- Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń odpowiedzialna jest policja. Sytuację na stołecznych ulicach również 11 listopada równie wnikliwie obserwować będą służby miejskie. Decyzje i działania będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji i w granicach posiadanych kompetencji - tłumaczy Leduchowski.





Wśród zgłoszonych wydarzeń są m.in. zgromadzenia na placu Powstańców Warszawy, przed biurem PE na Świętokrzyskiej czy na placu Zamkowym. Są też przemarsze, m.in. z Marszałkowskiej, przez pl. Zbawiciela i ul. Mokotowską na pl. Trzech Krzyży.

Największym wydarzeniem jest marsz narodowców z okolic Ronda Dmowskiego przed Stadion Narodowy.

Czytaj też: Stupsk z najdłuższą flagą w historii gminy. Za maszyną m.in. wójt