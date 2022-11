Gmina Stupsk z najdłuższą flagą w historii. Za maszyną m.in. wójt Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.11.2022 18:47 104 metry flagi biało-czerwonej na 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Taki niecodzienny pomysł na uczczenie 11 listopada ma gmina Stupsk w powiecie mławskim. Za maszynę usiedli pracownicy Urzędu na czele z wójtem Jackiem Świderskim.

Flaga Stupsk - zdjęcie poglądowe (autor: Gmina Stupsk)

Stupsk z powiatu mławskiego chwali się najdłuższą flagą w historii swojej gminy. Ręcznie uszyto tam 104 metrową flagę na Święto Niepodległości. Za maszynę do szycia usiedli urzędnicy, a także wójt.

– Wykonanie flagi zajęło nam około dwóch tygodni - mówi Aleksandra Ślusarczyk z Urzędu Gminy w Stupsku. – Te osoby już wcześniej miały styczność z maszyną. Wcześniej szyły, więc była tylko chwila na pokazanie jak to należy zrobić. To jest materiał zamówiony, niezbyt gruby, niezbyt ciężki, żebyśmy dali rade to unieść, przenieść. – mówi.

– Ta flaga to nasz pomysł na uczczenie święta i lekcja patriotyzmu dla uczniów – mówi wójt Jacek Świderski. – Włączyły się też szkoły w tą akcję. Wspólnie też nagraliśmy mały klip, który będzie dostępny 11 listopada. Mam nadzieję, że to uczestnictwo w mszy świętej w intencji Ojczyzny, przemarsz z tą flagą przez naszą miejscowość gminną, odśpiewanie wspólnego hymnu będzie taką żywą lekcją historii. – mówi.

Flaga ma 1.6 metra szerokości i 104 metry długości. 11 listopada będzie niesiona przez mieszkańców Stupska podczas Marszu Niepodległości w gminie.

