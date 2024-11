Dziś ćwiczenia służb w Warszawie. To próba przed 11 listopada RDC 08.11.2024 04:29 Ćwiczenia służb dziś w Warszawie. To ze względu na zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego szkoliły się będą pododdziały Dowództwa Garnizonu Warszawa. Ćwiczenia rozpoczną się o 8:30.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości (autor: IPN)

Dowództwo Garnizonu Warszawa poinformowało, że 8 listopada br., o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się próba generalna do centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Próba poprzedzona będzie szkoleniem zgrywającym pododdziałów, w miejscu uroczystości, które rozpocznie się o godz. 8.30.

Uroczystości, koncerty i wydarzenia kulturalne

Główne obchody Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Ulice w sąsiedztwie placu Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu w godzinach 10:00-14:00. Przez cały dzień będą tam obowiązywały także ograniczenia w parkowaniu.

Nieopodal, na Krakowskim Przedmieściu będą czekały atrakcje Festiwalu Niepodległa. W godzinach 14:00-20:00 ulica będzie wyłączona z ruchu – od Nowego Światu do Trębackiej.

O godz. 18:00 m.st. Warszawa zaprasza na Cytadelę na koncert folkowy „Wspólna Niepodległa”. Wystąpią popularni polscy artyści, którzy wykonają ludowe utwory pochodzące z 16 województw. Wstęp jest bezpłatny. Od 15:00 do 21:00 będą kursowały autobusy linii „Wspólna Niepodległa” z przystanku Pl. Teatralny 02 do Cytadeli. Dowiozą one wszystkich chętnych na koncert i z powrotem.

Biegacze uczczą niepodległość

Punktualnie o godzinie 11:11 w poniedziałek, starter da sygnał do rozpoczęcia 34. Biegu Niepodległości. Uczestnicy będą biegli aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, aleją Niepodległości, a także ulicą Prostą. Organizacja wydarzenia wiąże się z zamknięciem tych ulic dla ruchu. Główne ograniczenia będą obowiązywały w godzinach 9:30-14:30. Przygotowanie startu i mety będzie wymagało jednak dłuższego zamknięcia. Odcinek alei Jana Pawła II od ronda „Radosława” do ulicy Anielewicza, będzie nieprzejezdny w godzinach 3:00-19:00.

Dodatkowe informacje związane z zamknięciem ulic w czasie Biegu Niepodległości znajdują się w serwisie Infoulice Warszawa.

Marsz Niepodległości i zgromadzenia publiczne

Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. W godzinach 11:30-13:00 z Wilanowa na plac Piłsudskiego przejedzie Motocyklowa Parada Niepodległości, a w godzinach 12:00-15:30 z Sulejówka na Ursynów przejadą uczestnicy MotoParady Niepodległości. Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję. Może ona czasowo wstrzymywać ruch na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli.

W poniedziałek, 11 listopada, w stolicy zaplanowane zostały także zgromadzenia publiczne. Najliczniejsze obędzie się w godzinach 14:00-20:00. Marsz Niepodległości rozpocznie się na rondzie Dmowskiego, a następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

W czasie zgromadzenia i marszu nie będzie przejazdu ulicą Marszałkowską – od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, a także Alejami Jerozolimskimi, mostem i aleją Poniatowskiego od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona oraz na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. Policja może również w czasie przejścia uczestników zamknąć Wisłostradę pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

