Służby w akcji i zamknięty tunel. W sobotę ćwiczenia w Południowej Obwodnicy Warszawy

W sobotę ćwiczenia w Południowej Obwodnicy Warszawy

W nocy z soboty na niedzielę 19-20 października w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy odbędą się ćwiczenia służb ratunkowych. Ich celem jest sprawdzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa oraz współpracy służb. Od godziny 23.45 w sobotę nie będzie można przejechać przez tunel.

W sobotnią noc ćwiczenia w Południowej Obwodnicy Warszawy (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

— W nocy z soboty na niedzielę 19-20 października w tunelu w ciągu drogi ekspresowej S2 odbędą się obowiązkowe ćwiczenia. Wezmą w nich udział wszystkie służby (PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe, LPR, ITD), służby Wojewody Mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz GDDKiA — poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Wyjaśniła, że celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa oraz współpracy służb.

W sobotę 19 października od godziny 20 będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów. Na początek zamknięte zostaną lewe i środkowe pasy ruchu w obu nawach tunelu.

Następnie nawa północna (kier. Poznań) zostanie zamknięta, a ruch z niej będzie przełożony do nawy południowej (kier. Terespol). Oznacza to, że kierowcy będą się poruszać tą nawą w obu kierunkach, mając do dyspozycji po jednym pasie ruchu.

Około godz. 23:45 zamknięta zostanie nawa południowa, a tym samym nie będzie możliwości przejechania przez tunel. Po zakończeniu ćwiczeń w niedzielę 20 października od około godz. 5 ruch będzie stopniowo przywracany.

