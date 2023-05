Strażacy ochotnicy z Warszawy szkolili się koło Modlina [ZOBACZ]

Ochotnicze straże pożarne z Warszawy doskonaliły się w zakresie gaszenia pożarów. W czwartek ćwiczyły w miejscowości Strubiny obok Modlina. Strażacy do dyspozycji mieli dom przeznaczony do wyburzenia, czyli szkolili się w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.