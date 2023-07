Mija rok służby nowej komendant straży miejskiej. Co się zmieniło w Warszawie? Adam Abramiuk 27.07.2023 20:19 Liczba strażników miejskich w ciągu roku spadła, choć niewiele. W porównaniu 317 wakatów w lipcu 2022 roku teraz jest ich 289. W tym miesiącu mija rok służby nowej komendant straży miejskiej Magdaleny Ejsmont. Jednym z jej głównych celów była poprawa sytuacji kadrowej w jednostce.

Działania straży miejskiej w stolicy (autor: Straż Miejska m.st. Warszawy)

Warszawa boryka się z brakami kadrowymi w straży miejskiej. W tym roku jednak liczba strażników niewiele spadła.

Jak zauważa Magdalena Ejsmont, która rok temu objęła stanowisko nowej komendant, jest poprawa, choć nieznaczna.

– Wyszłam z kampanią rekrutacyjną skierowaną do osób, które zechciałyby realnie dbać o porządek i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ta kampania jest kontynuowana do tej pory. We wrześniu planujemy dzień otwarty w straży miejskiej, który będzie poświęcony temu, aby opowiedzieć, jakie zadania realizuje straż miejska, oraz zachęcić do wstąpienia w jej szeregi – mówi Ejsmont.

Zdaniem związkowców zaś dla kandydatów potrzebne są przede wszystkim zachęty, szczególnie finansowe.

– Przychodzą młodzi, zobaczą, co się dzieje, i jak odskocznia odchodzą później do wojska czy policji. A ludzie z wieloletnim doświadczeniem po prostu odchodzą. Ta liczba cały czas oscyluje. Jeśli liczymy osoby zatrudnione w straży miejskiej, które są przed egzaminem, to statystyka będzie zawyżona – mówi Paweł Jabłoński ze Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Warszawa zapowiadała m.in. obniżenie progu wiekowego dla kandydata na strażnika z 21. do 18. roku życia. Wniosek w tej sprawie miał trafić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cały czas jest w przygotowaniu.

Szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia w SM są na stronie strazmiejska.waw.pl.

Straż miejska oczami warszawiaków

Magdalena Ejsmont wśród swoich najważniejszych celów zapowiadała m.in. poprawę wizerunku formacji wśród mieszkańców. Chodzi o budowanie odpowiednich postaw strażników w rejonie.

– Chodzi mi o odpowiednie postawy, które reprezentuje mundur. My jako społeczeństwo od pewnego czasu przestaliśmy mówić o wartościach, które kryją się za mundurem. Mundur to odpowiednie postawy i przede wszystkim praca na rzecz drugiego człowieka – mówi komendant.

Zapytaliśmy warszawiaków, jak teraz oceniają funkcjonowanie straży miejskiej.

Według miejskiego badania przeprowadzonego w styczniu tylko 1/3 mieszkańców oceniła pracę strażników pozytywnie. Tyle samo głosów było negatywnych.

