Ruszyła kampania BohaterON – włącz historię. „Nie możemy nie pamiętać” Adam Abramiuk 27.07.2023 15:24 Rozpoczęła się akcja „BohaterON – włącz historię”. To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. — Siłą Powstańców Warszawskich jest nasza pamięć. Nie możemy nie pamiętać — powiedziała dyrektor literacka RDC i laureatka Srebrnego BohaterOna za reżyserię słuchowiska „Pora gniewu” Aleksandra Głogowska.

9 Ruszyła coroczna akcja BohaterON (autor: RDC)

W ramach akcji BohaterON wszyscy Polacy mogą podziękować za ofiarę i oddać cześć Powstańcom Warszawskim. Co roku organizowana jest akcja pisania listów do Bohaterów. W tym roku można to zrobić to także online przez stronę akcji.

Uczestniczka Powstania Danuta Dworakowska, ps. „Lena”, podkreśliła cytując słowa Gałczyńskiego, że akcja jest dla nich wodą w lecie i rękawiczką w zimę.

— To jest cudowna rzecz widzieć, że jednak ta cała makabryczna historia, to Powstanie zostawia ślad i żyje. Jest to bardzo piękne i wspaniałe. To zostanie na całe życie w pamięci i w nas. Ten, kto przeżył Powstanie, jest z nim jakiś sposób naznaczony do końca życia — mówi uczestniczka Powstania.

Nagrody BohaterONy

1 sierpnia ruszą także zgłoszenia do tegorocznych nagród BohaterONy. W siedmiu kategoriach można zgłaszać: instytucje, organizacje, osobę publiczną, firmę, pasjonata, nauczyciela i dziennikarza.

Do zgłaszania kandydatów zachęca laureatka statuetki z ubiegłego roku dyrektor literacka RDC, Aleksandra Głogowska.

— Ludzie bardzo często nie doceniają, że to, co robią w swoich małych ojczyznach jest ważne. Uważają, że robią to „ot, tak”. Trzeba walczyć o historię i trzeba pamiętać. Bez tego nie ma przyszłości, dlatego BohateON jest akcją, która wzmacnia pamięć i nie pozwala nam nie pamiętać. To jest wielki obowiązek każdego, młodego Polaka, żeby pamiętać o tych, którzy walczyli o naszą przyszłość — tłumaczy dyrektor literacka RDC.

Zgłoszenia do BohaterONów potrwają do 10 września. Gala finałowa i ogłoszenie laureatów nastąpi 12 października.

Przygotowania do przyszłorocznej edycji

Rusza akcja stowarzyszenia BohaterOn, która ma przygotować do uroczystych, jubileuszowych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w przyszłym roku. Organizatorzy akcji chcą, żeby jak najwięcej instytucji, firm, osób prywatnych włączyło się w obchody.

Agnieszka Łesiuk-Krajewska z akcji BohaterOn podkreśla, że organizatorom zależy na tym, aby kolejna rocznica nie była jednodniowa, ale trwała cały rok i objęła całą Polskę.

— Zachęcamy do tworzenia mikro projektów, do różnego rodzaju aktywności. Dla czterech różnych grup: dla osób fizycznych, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, dla szkół. Zachęcam do dołączenia do nas. Każdy może stać się członkiem komitetu społecznego. Zachęcamy do dodawania do kalendarium różnego rodzaju wydarzeń związanych z pamięcią o Powstaniu Warszawskim — wyjaśnia Łesiuk-Krajewska.

W związku z przygotowaniami do obchodów organizowany jest społeczny komitet w który może włączyć się każdy. Jest w nim także dyrektor literacka RDC, Aleksandra Głogowska.

— Komitet społeczny, którego jestem członkiem, to pomysł na to, żeby przez cały rok, do 80. rocznicy Powstania Warszawskiego przypominać i pamiętać o tym co zrobili Powstańcy Warszawscy. Oni już nie mają czasu, my jeszcze go trochę mamy. Musimy walczyć o pamięć, bo jest to ich największa siła. Siłą Powstańców Warszawskich jest nasza pamięć. Nie możemy nie pamiętać — oznajmia dyrektor literacka RDC.

Szczegóły dotyczące akcji dostępne są na stronach internetowych BohaterOn i Dumni z Powstańców.

W obchody tegorocznej rocznicy włącza się także Radio dla Ciebie - przez wszystkie 63 dni Powstania zapraszamy na kartki z kalendarza na naszej antenie i stronie internetowej. 1 sierpnia odbędzie się również premiera specjalnego słuchowiska na podstawie opowiadania Krzysztofa Kamila Baczyńskiego o tytule „Cudowne przygody pana Pinzla rudego”.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/JD