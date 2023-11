Pomału, ale do celu. W warszawskiej straży miejskiej spada liczba wakatów Adam Abramiuk 19.11.2023 15:13 Na początku roku było ich aż 316, teraz jest 277 — chodzi o wakaty w stołecznej straży miejskiej, które sukcesywnie się zmniejszają. Na przełomie niespełna trzech miesięcy zatrudniono 21 nowych strażników. Nabór na nowych funkcjonariuszy prowadzony jest cały czas. Mają do tego zachęcić pakiety motywacyjne.

Straż Miejska (autor: Straż Miejska m.st. Warszawy)

W warszawskiej straży miejskiej spada liczba wakatów. Na początku roku było ich aż 316. We wrześniu przeprowadzono specjalną kampanię promującą pracę. Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej podkreśla, ze liczbę wakatów udaje się sukcesywnie zmniejszać.

— We wrześniu w straży miejskiej było 287 wakatów. Obecnie liczba wakatów zmniejszyła się do 277, natomiast od 1 września 2023 roku do 13 listopada 2023 roku zatrudnionych zostało 21 strażników miejskich — mówi Jabraszko.

Pakiety motywacyjne dla strażników miejskich

Jak podkreśla strażnik, nabór na nowych funkcjonariuszy prowadzony jest cały czas. Mają do tego zachęcić wprowadzone przez komendant Magdalenę Ejsmont pakiety motywacyjne.

— Osoby, które zatrudniają się w straży miejskiej miasta stołecznego Warszawy, oprócz stabilnego zatrudnienia mogą liczyć na trzynastą pensję, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, dofinansowanie studiów, bezpłatne szkolenia, zniżki na wydarzenia kulturalne — wymienia Jabraszko.

W Warszawskiej straży miejskiej pracuje w sumie ponad 1630 osób. Około 1290 to strażnicy.

Czytaj też: ZUS sprawdza zwolnienia lekarskie na Mazowszu. Co 20 tzw. L4 cofnięte