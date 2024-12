Będą podwyżki dla strażników miejskich w Warszawie. Znamy konkretne kwoty Przemysław Paczkowski 21.12.2024 09:36 Stołeczni strażnicy miejscy będą więcej zarabiać. Rada Warszawy na sesji budżetowej przyznała dodatkowe środki dla formacji. To ponad 40 milionów złotych. Jak się dowiedział reporter Polskiego Radia RDC, pieniądze zostaną przekazane na podwyżki. — Mamy zapisane w przyszłorocznym budżecie 28 milionów więcej pieniędzy dla straży miejskiej plus 19 milionów w rezerwie budżetowej — mówi radny Tomasz Sybilski.

Będą podwyżki dla Straży Miejskiej w Warszawie (autor: E. Lach/ UM Warszawa)

Na sesji budżetowej Rada Warszawy przekazała dodatkowych ponad 40 milionów złotych dla stołecznej straży miejskiej. Środki zostaną przekazane na podwyżki — dowiedział się reporter Polskiego Radia RDC.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Radzie Warszawy Tomasz Sybilski podkreśla, że jest to ogromny sukces.

— Mamy zapisane w budżecie przeszłorocznym 28 milionów bezpośrednio więcej pieniędzy dla straży miejskiej plus 19 milionów w rezerwie budżetowej. Ze wskazaniem, że to jest do wykorzystania przez straż miejską — mówi Sybilski.

Na jakie konkretnie pieniądze mogą liczyć funkcjonariusze? Zapytaliśmy o to komendantkę straży miejskiej Magdalenę Ejsmont.

— Będą one oscylowały w przedziale między 600 a 1200 zł. Przede wszystkim, żeby zachęcić osoby do wstępowania do naszej formacji. Z uwagi na kwestie czy wynagrodzeń, czy kwestie związane z dofinansowaniem do nauki, czy możliwością starania się o mieszkania. Na początku roku już będziemy chcieli ruszyć właśnie z kampanią rekrutacyjną — informuje Ejsmont.

Jak się dowiedzieliśmy, na największą podwyżkę mogą liczyć funkcjonariusze na najniższych stanowiskach, czyli kursant czy aplikant.

Na początku przyszłego roku straż miejska planuje ruszyć z kampanią zachęcającą do przyjmowania się do służby.

Czytaj też: Związki mundurowe po rozmowach z MSWiA. Będzie kolejne spotkanie negocjatorów