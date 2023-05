Sterta śmieci przy Dworcu Wschodnim w Warszawie. Urzędnicy rozkładają ręce Jerzy Chodorek 31.05.2023 06:52 Kto powinien usunąć śmieci, które leżą przy Dworcu Wschodnim w Warszawie? Sprawa dotyczy działki pomiędzy pętlą autobusową a ulicą Chodakowską. Widok jest straszny - mówiła na antenie Radia dla Ciebie Aleksandra Klimont-Bodzińska z Rady Osiedla Kamionek i dodała, że odpady są także zagrożeniem.

Dworzec Wschoidni w Warszawie (autor: Panek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Mieszkańcy okolic Dworca Wschodniego mierzą się z problemem śmieci. Chodzi o działkę pomiędzy pętlą autobusową a ulicą Chodakowską.

- One mogę przecież stanowić zagrożenie dla mieszkańców, dla psów, dla zwierząt, które tam przychodzą. Bardzo jest nam przykro i bardzo apelujemy, żeby się tym wreszcie ktoś zainteresował - mówiła w audycji „Jest sprawa” Aleksandra Klimont-Bodzińska z Rady Osiedla Kamionek.





Teren jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu osoby wieczystej.

- To ona jest za to odpowiedzialna - skomentował radca prawny Michał Łuczak. - Osobą odpowiedzialną za to, żeby takie odpady usunąć z miejsca nieprzeznaczonego na ich składowanie jest, upraszczając, właściciel terenu, czyli posiadacz tych odpadów - tłumaczył.

Jak poinformował nas Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego organem, który może podjąć w niniejszej sprawie jakiekolwiek kroki prawne, jest prezydent m.st. Warszawy. Uprawnienia użytkownika wieczystego do korzystania z gruntu są praktycznie zrównane z prawami właścicielskimi.

Posłuchaj całej rozmowy: Sterta śmieci w pobliżu Dworca Wschodniego