Stare jabłonie na Bielanach wycięte. W ich miejsce powstanie parking dla 11 aut RDC 15.03.2023 07:38 Przy ul. Bogusławskiego na Bielanach deweloper buduje blok. Jednak mieszkańcy ze zdziwieniem odkryli, że poza terenem budowy wycięto stare jabłonie. W zamian powstanie jedenaście miejsc parkingowych.

Zamiast starych jabłoni parking (autor: Mapy Google)

Mieszkańcy Chomiczówki alarmują w mediach społecznościowych o wycince starych jabłoni. – To było wprawdzie tylko kilka drzew, ale starych i rozłożystych. Wyglądało tak, jakby cała ulica była zielona – powiedział bielański radny Krystian Lisiak. Niestety drzewa zginęły pod piłami drwali.

Lisiak wyjaśnił, że prawdopodobnie dokonano usunięcia drzew na podstawie umowy z deweloperem o wybudowaniu kilku miejsc parkingowych. – Prosiłem od jakichś dwóch, trzech lat o to, by, jeśli do takowego porozumienia między urzędem a deweloperem dojdzie, zaprojektować miejsca tak, by drzewa zostały wkomponowane w przebudowę pasa zieleni. Byłem swego czasu zapewniany, że na etapie finalizowania z deweloperem umowy będzie to wzięte pod uwagę. Niestety, bielański Wydział Infrastruktury rządzi się swoimi prawami – przekazał radny.

Zaznaczył, że jeszcze jesienią urzędnicy zlecili cięcia pielęgnacyjne tych drzew. – To marnotrawstwo publicznych pieniędzy – podkreślił radny.

Ratusz odpowiada

Bielański ratusz przyznaje, że drzewa zostały wycięte na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa mazowieckiego. Tłumaczy, że deweloper wykona nasadzenia zastępcze.

– Jabłonie przy ulicy Bogusławskiego zostały wycięte w związku z kolizją ze zjazdem do nieruchomości oraz projektowanymi miejscami postojowymi ogólnodostępnymi, jedenaście sztuk w pasie drogowym ulicy Bogusławskiego – przekazała rzeczniczka bielańskiego ratusza Magda Borek.

Wyjaśniła, że w dniu 28 września 2022 r. marszałek województwa mazowieckiego wydał zezwolenie na usunięcie pięciu jabłoni.

– Urząd dzielnicy Bielany w grudniu 2022 roku podpisał porozumienie z inwestorem, w ramach którego inwestor zobowiązał się m.in. do wykonania nasadzeń zastępczych w miejscach wyznaczonych przez dzielnicę do dnia 31 marca 2023 r. W pasie drogowym ulicy Bogusławskiego nasadzonych zostanie pięć lip drobnolistnych o obwodach co najmniej 18 centymetrów – dodała Borek.

„Nic nam nie wróci tych pięknych drzew. Może zostały zasadzone jeszcze ręką samego Chomicza (założyciel Chomiczówki – red.). Nasadzenia młodych drzew nigdy nie zastąpią drzew starych, które pełnią już ważne funkcje ekosystemowe i mają dobrze rozbudowane korzenie, więc są mniej narażone na suszę” – mówią oburzeni mieszkańcy.

Czytaj też: Przebudowa skrzyżowania na Bielanach. Są zmiany w ruchu [SPRAWDŹ]