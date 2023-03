Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie otwarte RDC 28.03.2023 14:10 Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski wziął udział w otwarciu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. – Wiemy, jak ogromnym wyzwaniem jest skala problemów psychologicznych wśród młodzieży, dlatego rozbudowujemy system centrów opieki środowiskowej – powiedział minister.

4 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie (autor: Tomasz Gzell/PAP)

W Warszawie rozpoczyna swoją działalność Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. W całej Polsce działa już 360 takich ośrodków.

– Jak wszyscy wiemy, ogromnym wyzwaniem, szczególnie w dobie postcovidowej, jest to, co się dzieje z młodzieżą. Widzimy rosnąca liczbę prób samobójczych, widzimy, że skala problemów psychologicznych, jaka pojawia się w grupie młodzieży, jest ogromna – wskazał obecny na uroczystości otwarcia nowego centrum szef MZ.

Adam Niedzielski zaznaczył, że jest to problem, który dotyczy nie tylko Polski, ale całego świata. Jak mówił, w kontekście tych problemów rozpoczęta w 2019 r. reforma psychiatrii dzieci i młodzieży „przygotowała nas w jakimś stopniu do odpowiedzi na sytuację, z jaką mamy teraz do czynienia”.

Pomoc dla młodzieży w Warszawie

– Dziś otwieramy kolejny ośrodek opieki środowiskowej. Istotą reformy, którą prowadzimy, jest to, że oprócz szpitali, oprócz oddziałów, na których leczone są dzieci, rozbudowujemy cały system centrów opieki środowiskowej. W tej chwili w Polsce tych ośrodków jest już 360. Staramy się by pokrycie w kraju, było równomierne – zapewnił Niedzielski.

Przyznał jednocześnie, że „mamy jeszcze pewne białe plamy, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, które będziemy w najbliższym czasie ponownie starali się zapewnić”.

Minister podał, że według szacunków w otwartym we wtorek w Warszawie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży rocznie wsparcie będzie mogło uzyskać ok. 300 rodzin. Podkreślił, że w centrach opieki środowiskowej nie tylko leczone i wspierane są dzieci, ale także całe ich rodziny.

– Najczęściej diagnoza i sam proces leczenia wymaga włączenia rodziny, wspólnego przedyskutowania z terapeutą problemów, które dotyczą dziecka – zaznaczył.

Minister zdrowia wskazywał również na wzrost nakładów na psychiatrię. – W 2019 r. na psychiatrię dziecięcą było wydawane mniej więcej 250 mln zł. W tym roku zaplanowaliśmy już przekroczenie jednego mld zł. Nie ma żadnej innej dziedziny, która by w ramach wzrostu finansowania tak dynamicznie zwiększała swój budżet – powiedział Niedzielski.

Co w nowym ośrodku?

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który prowadzi otwarte we wtorek centrum, dr Anna Depukat podkreślała, że ośrodek ma duży potencjał i w planach jest zwiększenie jego możliwości do pomocy 800 rodzinom.

Kierownik oddziału dziennego w Mokotowskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Ewa Brzósko mówiła, że ośrodek ma pierwszy i drugi poziom referencyjny, a pod opieką znajduje się obecnie ok. 400 rodzin. Powiedziała, że w budynku, w którym odbyła się konferencja, znajduje się ośrodek drugiego poziomu referencyjnego, gdzie działa oddział dzienny a także prowadzone są działania terapeutyczne dla rodzin, a także konsultacje psychiatryczne dla dzieci.

Budynek został oddany do użytku w styczniu, na oddziale dziennym znajduje się obecnie 40 pacjentów. Brzósko mówiła, że oprócz tego, że pacjenci mają opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną, dzięki współpracy ze szkołą uczestniczą też w lekcjach.

– Ta skoordynowana pomoc na tych wszystkich poziomach powoduje, że możemy tym naszym pacjentom pomagać – mówiła. Podkreśliła, że potrzeby są ogromne. Jak zauważył, ma kolejkę do każdego oddziału taką, że jest w stanie otworzyć kolejne oddziały.

Obecna na konferencji konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska mówiła, że otwarcie kolejnego ośrodka „to małe święto”.

– Mówimy o tym głośno, że stan psychiczny dzieci i młodzieży w naszym kraju jest alarmujący, jeśli chodzi o kondycję – powiedziała i dodała, że sytuacja kształtuje się podobnie na całym świecie, a związana jest z sytuacją epidemiczną i kolejnymi lockdownami. Oceniła, że gdyby nie zaangażowanie środowiska i zmiany w ostatnich latach w Polsce sytuacja byłaby „tragiczna”.

W podobnym tonie wypowiadał się Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który mówił, że bardzo istotne są środowiskowe ośrodki pomagającym dzieci i młodzieży. Wyraził nadzieję, że podobne jednostki będą powstawać na poziomie powiatów, aby – jak podkreślił – „ta mapa pomocy dla dzieci i młodzieży pokryta była jak najwięcej”.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA