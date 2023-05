Kobieta bez prawa jazdy rozbiła auto na Placu Pięciu Rogów RDC 11.05.2023 20:54 Kobieta wjechała w ławkę na zamkniętym dla ruchu samochodowego placu Pięciu Rogów. Pytana przez strażników o prawo jazdy, przyznała, że podchodziła do egzaminu, ale go nie zdała.

Bez prawa jazdy wjechała na pl. Pięciu Rogów i się rozbiła (autor: Straż Miejska Warszawa)

Strażnicy miejscy, którzy patrolowali Śródmieście, zauważyli toyotę poruszająca się po Placu Pięciu Rogów, gdzie obowiązuje zakaz ruchu. Funkcjonariusze dali znak kierującej, by się zatrzymała.

„Jednak kobieta – zamiast zastosować się do polecenia – próbowała gwałtownie zawrócić. W wyniku tego manewru uderzyła swoim autem w kamienną ławkę, uszkadzając zderzak” – przekazali strażnicy miejscy.

Gdy podeszli, by wylegitymować 32-letnią kierującą, ta oświadczyła, że podchodziła do egzaminu, ale go nie zdała i nie ma prawa jazdy.

W związku z popełnionym przez kobietę wykroczeniem i prowadzeniem auta bez uprawnień strażnicy wezwali patrol policji, któremu przekazano kierującą oraz informację o okolicznościach interwencji.

