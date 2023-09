Utrudnienia w Warszawie. Od dziś zmiany w centrum, Wilanowie i na Bemowie [MAPY] RDC 13.09.2023 06:17 Zmiany dla kierowców poruszających się po Warszawie. Kolejny etap prac na placu Na Rozdrożu spowoduje od dziś tymczasowe zwężenie ulic przed i na samym placu. Drogowcy zwężą także ulicę Sytą w Wilanowie i zamkną wschodni wlot ulicy Narwik na Bemowie.

2 Zmiany na Placu na Rozdrożu (autor: ZDM Warszawa)

Dziś Aleje Ujazdowskie w stronę centrum zostały zwężone do jednego pasa ruchu około 100 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Agrykola. To w związku z pracami drogowców, którzy wykonują przystanek autobusowy.

„Rozpocznie się też malowanie nowej tymczasowej organizacji ruchu na Alejach Ujazdowskich i alei Szucha, tak, aby była ona gotowa na czwartek, 14 września, na godzinę 7. Wtedy zacznie obowiązywać kierowców" – przekazał ratusz.

Po stronie Mokotowa, Aleje Ujazdowskie zostaną przejściowo zwężone do jednego pasa ruchu w każdą stronę, około 120 metrów przed wjazdem na plac Na Rozdrożu.

Na samym placu jadący w stronę centrum mają do dyspozycji jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w ulicę Koszykową. W przeciwnym kierunku, od ulicy Koszykowej, jest tak samo: jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w aleję Szucha.

Aleje wrócą do swojego normalnego przekroju zaraz za placem, po stronie Pięknej.

„Jezdnia prowadząca w stronę parku Ujazdowskiego zostanie zwężona do jednego pasa. Będzie można z niego pojechać w lewo lub prawo” – przekazał ratusz.

Zmiany w centrum Warszawy

Dla podróżujących w stronę ulicy Puławskiej dostępne są dwa pasy – z obu można jechać prosto, a z prawego dodatkowo wjechać na „ślimak” prowadzący na Trasę Łazienkowską. Sam zjazd zostaje zwężony do jednego pasa.

Zmiany czekają także kierowców wjeżdżających na plac z Trasy Łazienkowskiej od strony Wisły. Po pokonaniu "ślimaka", zaraz za ulicą Koszykową, droga bezpośrednio przed wjazdem na plac zwęzi się do jednego pasa.

Utrudnienia czekają też pieszych i rowerzystów.

Zamknięte pozostają wszystkie przejścia podziemne. Natomiast wszystkie zebry i przejazdy rowerowe na poziomie placu funkcjonują bez zmian. Trasy pojazdów komunikacji miejskiej nie uległa zmianie.

Zmiany na Sytej

Przez tydzień od środy, 13 września, wzdłuż ulicy Sytej budowane będzie przyłącze energetyczne. Droga zostanie zwężona.

„Prace będą prowadzone na chodniku, który z tego powodu zostanie zamknięty. Piesi będą poruszali się wzdłuż chodnika – po wygrodzonym dla nich fragmencie jezdni. Zwęzi to jezdnię ulicy Sytej, ale ruch nadal będzie się tu odbywał w obu kierunkach” – poinformował ratusz.

Roboty potrwają od środy, 13 września, do środy, 20 września, na Sytej pomiędzy ulicą Siedliskową (wlot bliżej Glebowej) a przejściem dla pieszych przy Stawie Zawadowskim.

Inaczej na Bemowie

Na Bemowie z kolei trwa przebudowa ulicy Lazurowej. Obecnie ruch odbywa się tam w jednym kierunku – od trasy S8 do Górczewskiej – po nowej, otwartej w czerwcu jezdni zachodniej. Jezdnia wschodnia jest w trakcie budowy.

„Aby wykonać wyspę dzielącą jezdnie, próg zwalniający i ułożyć nawierzchnię w rejonie skrzyżowania konieczne jest zamknięcie wschodniego wlotu ulicy Narwik” – przekazał ratusz.

Nastąpi to w środę, 13 września, o godzinie 7. Kierowcy jadący ulicą Lazurową nie będą mogli skręcić w lewo w ul. Narwik, natomiast wyjazd z zachodniej części ulicy będzie możliwy wyłącznie w prawo, w stronę Górczewskiej.

Objazd poprowadzi ulicami Górczewską, Powstańców Śląskich i Pełczyńskiego.

Otwarcie skrzyżowania ulic Lazurowej i Narwik ma nastąpić w ostatnim tygodniu września. Ulica Lazurowa na odcinku od ulicy Górczewskiej do Trasy S8 będzie gotowa w listopadzie.

Czytaj też: Otwock chce być uzdrowiskiem. Ruszyły przygotowania do odwiertów geotermalnych

Źródło: PAP Autor: RDC /PA