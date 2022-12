Sławomir Kuliński w RDC: Podnosimy wreszcie Pałac Saski z ruin Adam Abramiuk 27.12.2022 12:40 W ciągu miesiąca ma zostać ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny odbudowy Pałacu Saskiego. – W połowie sierpnia chcemy mieć gotowy projekt koncepcyjny – powiedział w „Poranku RDC” rzecznik prasowy spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński.

Spółka zajmująca się odbudową Pałacu Saskiego w Warszawie podsumowała rok pracy nad zadaniem. W 78. rocznicę wysadzenia przez Niemców w powietrze pałacu o tej jednej z najważniejszych stołecznych budowli opowiadał Sławomir Kuliński.

– Warszawiacy mówili po wojnie, że Niemcy urządzili sobie takie ponure fajerwerki na '45 rok. Na szczęście ten rok był dla nich bardzo zły. Jest to dla nas rocznica smutna, ale z drugiej strony to też rocznica roku funkcjonowania naszej spółki. Podnosimy wreszcie pałac z ruin i zaczynamy go odbudowywać – mówił Sławomir Kiliński.

W ciągu miesiąca ma zostać ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny. Jego operatorem będzie Stowarzyszenie Architektów Polskich.

– Udało nam się ustalić wytyczne funkcjonalno-użytkowe – powiedział w Radiu dla Ciebie rzecznik spółki. – Tak, aby do wczesnej jesieni podpisać umowę z konkretnym biurem architektonicznym na wykonanie całkowitego planu architektonicznego, wszystkich budynków. Mówimy tu o Pałacu Saskim, Pałacu Brühla oraz kamienicach przy ulicy Królewskiej – dodał.

– Program został opracowany z każdym przyszłym użytkownikiem, czyli z Kancelarią Senatu i z instytucjami kultury, które zostały powołane przez ministra kultury i urzędem wojewódzkim. Dzięki temu architekci będą wiedzieli, na czym mają pracować, jakie muszą spełnić wymagania, aby w przyszłości te budynki były użytkowe – podkreślił Kuliński.

Odbudowa Pałacu Saskiego ma ruszyć w 2025 roku. Koszt inwestycji szacowany jest na około 2,5 mld zł.

