Protest wolontariuszy z Palucha dziś przed Sejmem. „Prosimy o powrót do dialogu” Miłosz Kuter 20.02.2025 12:03 Dziś o godz. 17:00 na ul. Wiejskiej zbiorą się ochotnicy ze stołecznego Schroniska na Paluchu. Domagają się zmian w funkcjonowaniu placówki, która – jak przekonują – w ostatnim czasie miała utrudniać dostęp wolontariuszy do chorych kotów. – Cały czas prosimy o wysłuchanie, prosimy o powrót do dialogu – mówi jedna z wolontariuszek.

Protest wolontariuszy Schroniska na Paluchu przed ratuszem 23 października 2024 r. (autor: RDC)

Wolontariusze ze Schroniska na Paluchu o godz. 17:00 zbiorą się przed Sejmem, by domagać się zmian w funkcjonowaniu placówki. Jak przyznają, mają poczucie, że nikt nie interesuje się ich problemem.

– Prosimy o to, żeby słuchać postulatów, które mają przywrócić zwierzętom zdrowie i bezpieczeństwo. Nie wyobrażam sobie, że inaczej moglibyśmy to zrobić niż w sposób pokojowy, bo nikogo nie zmusimy do tego. Cały czas prosimy o wysłuchanie, prosimy o powrót do dialogu – mówi wolontariuszka Małgorzata Kossowska.

Konflikt w warszawskim Schronisku na Paluchu trwa od wielu miesięcy. Wolontariusze skarżą się na działania dyrekcji, które mają utrudniać adopcję kotów.

Protestujący sprzeciwiają się działaniom, które – według nich – dyrekcja wprowadza już od dłuższego czasu. W ocenie Magdaleny Kowerskiej, która od lat jest wolontariuszką w kocim azylu na Paluchu, zmiany te szkodzą zwierzętom, a dowodem na to ma być spadek adopcji o 17 proc. od stycznia do września 2024 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. Wzrosła natomiast liczba kotów umierających lub poddawanych eutanazji – o 55 proc. (z 83 do 129 kotów).

Podczas ubiegłorocznego protestu przez stołecznym ratuszem wolontariusze zwracali również uwagę, że wiele kotów ze szpitala, które umarły, przez kilka miesięcy nie miało zdjęć i postów promocyjnych na stronie schroniska.

