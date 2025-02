W których dzielnicach Warszawy najczęściej są kradzione samochody? Dane policji

Co czwarty skradziony samochód Polsce w ubiegłym roku zniknął z ulic Warszawy. Najczęściej to auta japońskie i koreańskie, a do kradzieży najczęściej dochodzi na Pradze-Południe i Pradze-Północ - mówił w Polskim Radiu RDC Patryk Wardal z Wydziału Samochodowego Komendy Stołecznej Policji.