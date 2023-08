Jakie wnioski po zalaniu trasy S8? Wojewoda chce wyjaśnień od prezydenta miasta

W środę w związku z intensywnymi opadami deszczu zalana została trasa S8 w Warszawie na wysokości osiedla Potok na Żoliborzu. Niektóre samochody zostały uwięzione na drodze, a przez tworzące się ogromne korki straż pożarna nie mogła do nich dojechać. W stolicy doszło do paraliżu komunikacyjnego. W związku z tym wojewoda mazowiecki zwrócił się do prezydenta miasta o wyjaśnienia.