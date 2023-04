S7 między Warszawą a Grójcem jeszcze wiosną. Trwają ostatnie prace Krzysztof Chomicz 21.04.2023 18:51 Nowym szlakiem S7 na południe od Warszawy pojedziemy jeszcze wiosną. Na ostatnim brakującym odcinku trwają prace wykończeniowe. Malowane są pasy, robotnicy wypełniają też ekrany dźwiękoszczelne.

S7 między Warszawą a Grójcem jeszcze wiosną. Trwają ostatnie prace (autor: GDDKiA)

Jak powiedziała Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy warszawskiego oddziału GDDKiA, dokładny termin oddania trasy do użytku nie jest jeszcze znany.

- Termin oddania do ruchu ciągu głównego odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie. To nie jest jeszcze skończona inwestycja. Udostępnimy tylko węzeł Złotokłos, a na trasie będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę - tłumaczyła.



Zakończenie wszystkich prac między Lesznowolą a Tarczynem planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Inwestycja z utrudnieniami

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA przypomniała, że pierwszą umowę na realizację S7 na odcinku Lesznowola – Tarczyn Północ podpisano w sierpniu 2017 roku. - Jednak wykonawca, firma IDS-BUD, pomimo wielokrotnych wezwań nie realizowała prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by inwestycja została skutecznie zakończona - powiedziała.

- W trzecim kwartale 2020 roku musieliśmy rozwiązać umowę i ogłosić przetarg na dokończenie niezrealizowanych prac. W czerwcu 2021 r. podpisaliśmy umowę z nowym wykonawcą odpowiedzialnym za kontynuację robót, firmą Intercor. Jej wartość to ponad 510 mln zł - podkreśliła.

Budowa ponad 29-kilometrowej drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki.

Pierwszy z nich na odcinku Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca, o długości 7,9 kilometra został oddany do ruchu w grudniu 2020 roku. Z kolei na odcinku od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola, o długości 6,6 kilometra został udostępniony kierowcom 30 sierpnia 2022 roku.

