Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. Akcja informacyjna na Saskiej Kępie i Kamionku Przemysław Paczkowski 12.10.2024 13:03 Akcja informacyjna Zarządu Dróg Miejskich w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania w Warszawie. 4 listopada obejmie tereny Saskiej Kępy i Kamionka. Drogowcy roznoszą ulotki, a mieszkańcy mogą już składać wnioski o abonament.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (autor: ZDM)

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi akcję informacyjną związaną z poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania w Warszawie. 4 listopada strefa powiększy się o Saską Kępę i Kamionek. W urzędzie dzielnicy, ale również w swoich skrzynkach pocztowych mieszkańcy tych rejonów mogą znaleźć ulotki informujące o zmianach.

– Od kilku dni wkładamy też ulotki za wycieraczki aut zaparkowanych w tamtym rejonie. Poza tym w tramwajach na ekranach wyświetlane są informacje o rozszerzeniu SPPN-u. Mam poczucie, że jest to już trochę efekt finalny całego procesu rozszerzenia, bo przecież ten temat jest znany mieszkańcom od wielu, wielu miesięcy. – mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, Jakub Dybalski.

– Od tego tygodnia można również składać wnioski o abonament mieszkańca, który uprawnia do parkowania w rejonie swojego bloku – dodaje Dybalski.

– Najprościej zrobić to przez internet, przez naszą stronę. Działa to trochę jak sklep internetowy. Można to też zrobić osobiście w punktach obsługi pasażera ZTM, ulokowanych zwykle na stacjach metra. – informuje Dybalski.

W ramach wprowadzenia strefy drogowcy wyznaczyli na Saskiej Kępie i Kamionku ponad 2 tys. miejsc postojowy. Zostały również wprowadzone zmiany w ruchu, które mają ułatwić parkowanie.

