Rondo Radosława zamknięte do środy. Pierwsze zmiany dziś w nocy [SPRAWDŹ] RDC 11.08.2023 19:31 W długi weekend sierpniowy, od piątku 11 sierpnia do środy, 16 sierpnia drogowcy wymienią asfalt na rondzie Radosława. W tym czasie pojazdy indywidualne i autobusy linii: 409, 500, N12, N13, N46, N62 i N63 będą kierowane na objazdy. Przez skrzyżowanie będzie można przejechać tylko tramwajem.

Rondo Radosława zamknięte (autor: ZDM Warszawa)

Rondo Radosława w Warszawie zostanie zamknięte w długi sierpniowy weekend. Powodem jest wymiana nawierzchni.

Początek prac zaplanowano na piątek, 11 sierpnia, około godziny 22. Kierowcy wrócą na rondo w środę, 16 sierpnia, około godziny 4.

Rondo Radosława zamknięte – objazdy

Jezdnia alei Jana Pawła II prowadząca z centrum w kierunku ronda będzie nieczynna już od ulicy Stawki. Z kolei dla jadących z placu Grunwaldzkiego zostanie wytyczona tymczasowa zawrotka na wysokości ulicy Parysowskiej. Będą oni mogli także skręcić w tę ostatnią i zjechać nią do Kłopot.

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone już na placu Grunwaldzkim. Prosto z ulicy Popiełuszki w kierunku ronda będzie można pojechać tylko jednym pasem. Podobnie z jednego pasa w aleję Jana Pawła II kierowcy skręcą z Broniewskiego.

Z ulicy Kłopot nie będzie można wyjechać na aleję Jana Pawła II w kierunku ronda. Jadący Okopową będą musieli skręcić w Powązkowską lub Dziką. Podróżujący ulicą Słomińskiego od mostu Gdańskiego będą mogli zawrócić przy Dworcu Gdańskim albo jednym pasem pojechać dalej prosto do ulicy Pamiętajcie o Ogrodach – tu będą musieli skręcić w prawo albo zawrócić.

Objazdy zamkniętego ronda będą prowadziły ulicami: Broniewskiego, Krasińskiego, Powązkowską i Okopową lub Słowackiego, Mickiewicza, Andersa, Stawki do alei Jana Pawła II. Kierowcy jadący z Pragi-Północ powinni unikać mostu Gdańskiego i kierować się do ulicy Jagiellońskiej i Wybrzeża Helskiego i dalej na południe.

Utrudnienia można objechać także Wisłostradą, ale trzeba pamiętać, że będzie ona zamknięta na czas próby i defilady z okazji Święta Wojska Polskiego od soboty od godziny 18 do niedzieli do godziny 11 oraz od poniedziałku od godziny 20 do wtorku do godziny 18.

Zamknięte będą przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przy samym rondzie. Piesi będą kierowani do tymczasowych zebr wytyczonych poza placem budowy.

Autobusy linii 409, 500, N12, N13, N46, N62 i N63 pojadą trasami objazdowymi.

