Remont wiaduktu na Marywilskiej na finiszu. ZDM: będzie przejezdny w okolicach Wielkanocy

Przejazd wiaduktem na ul. Marywilskiej będzie możliwy w okolicach Świąt Wielkanocnych – przekazał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Przeprawa jest zamknięta od października ubiegłego roku.

Remont wiaduktu na Marywilskiej na finiszu. ZDM: będzie przejezdny w okolicach Wielkanocy (autor: ZDM)

- Przejazd wiaduktem na ul. Marywilskiej będzie możliwy w okolicach Świąt Wielkanocnych – powiedział Dybalski. Przyznał, że nie może podać konkretnej daty, gdyż jest to uzależnione od spraw technologicznych. - Na początku marca zostały wybetonowane przeprawy, czekamy aż beton zwiąże. Zwykle to trwa około czterech tygodni – wyjaśnił.

Zapewnił, że kiedy tylko będzie to możliwe "zostanie puszczony ruch". Do użytku pieszych zostanie także oddany chodnik na wiadukcie. Obecnie korzystają oni z tymczasowego chodnika zbudowanego wzdłuż placu budowy.

Mieszkańcy Zielonej Białołęki odcięci

W październiku ubiegłego roku robotnicy remontujący wiadukt na ul. Marywilskiej w Warszawie zamknęli przejazd. Zgodnie z planami ruch miał być przywrócony w poniedziałek, jednak podczas robót doszło – jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich - do "niekontrolowanego przemieszczenia podpory".

"Na skutek powstałych przemieszczeń stwierdzono, że dźwigary płyty wiaduktu przeznaczonego do obsługi ruchu kołowego, utraciły swoją stabilność, co powoduje zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji obiektu" – przekazał ZDM.

Wiadukt został zamknięty dla samochodów i pieszych. Mieszkańcy północnej części tzw. Zielonej Białołęki zostali odcięci od południowej części dzielnicy, w której znajduje się m.in. przychodnia lekarska, dentysta oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a także przystanki autobusowe. Jedyne połączenie – nie licząc dalekich objazdów przez Żerań lub Brzeziny – mieszkańcom umożliwia kolej SKM lub KM.

Długie utrudnienia

Zakończenie budowy wiaduktu było planowane na koniec czerwca.

Przebudowa ponad 50-letniego wiaduktu w ciągu ul. Marywilskiej na odcinku między ulicami Smugową a Kupiecką rozpoczęła się na początku września. Wykonawca, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "Mosty", miało rozebrać najpierw zachodnią połowę wiaduktu, a następnie ją zbudować. Ruch odbywał się wahadłowo po wschodniej stronie. Miało tak być do czasu oddania do użytku zachodniej połowy przeprawy, co planowano w styczniu 2023 r.

Następnie wykonawca miał się przenieść na drugą część wiaduktu, aby roboty zakończyć w czerwcu przyszłego roku, za co miał otrzymać 12 mln 190 tys. zł.

