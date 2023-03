Koniec z przechodzeniem przez Wisłostradę. Będzie przejście wzdłuż bulwarów wiślanych Adrian Pieczka 23.03.2023 06:09 Zamknięte przejście wzdłuż stołecznych bulwarów wiślanych będzie na weekend otwierane – urzędnicy dogadali się z wykonawcą, by w ciepłe weekendy, takie jak ubiegły, umożliwić mieszkańcom swobodne przejście. Nie chcąc nadrabiać drogi, część osób decyduje się bowiem na spacer Wisłostradą.

5 Będzie przejście przez bulwary wiślane (autor: RDC)

Od najbliższego weekendu mieszkańcy Warszawy będą mogli swobodnie spacerować wzdłuż bulwarów wiślanych.

– Odbyło się spotkanie, na którego mocy wykonawca inwestycji zobligował się, że weekendowo to przejście będzie otwarte do czasu budowy. Rzecz w tym, żeby przede wszystkim było bezpiecznie. Doskonale widzieliśmy, jak wyglądało obejście tego ruchu, a jest mnóstwo chętnych, którzy chcą spędzać czas nad Wisłą – mówi stołeczny pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.

Z takiego rozwiązania cieszą się mieszkańcy, którzy przyznają, że brak przejścia jest sporym utrudnieniem.

Jednak jeżeli pogoda nie będzie sprzyjająca, przejście zostanie zamknięte.

Prace w tym rejonie mają zakończyć się do weekendu majowego – wtedy otworzą się już wszystkie lokale na bulwarach wiślanych.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA