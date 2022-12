R. Trzaskowski o zatrzymaniu dyrektora biura bezpieczeństwa: Zarzuty są absurdalne Mariusz Niedźwiecki 02.12.2022 16:49 To absurdalne zarzuty, kierowaliśmy się troską o bezpieczeństwo warszawiaków – tak prezydent stolicy Rafał Trzaskowski komentuje zatrzymanie przez CBA dyrektora biura bezpieczeństwa w ratuszu Michała Domaradzkiego.

Rafał Trzaskowski o zatrzymaniu Michała Domaradzkiego (autor: Mateusz Marek/PAP)

Według śledczych były komendant stołecznej policji miał przekonywać prokuratorów do przekazania mu informacji ze śledztwa dotyczącego m.in. wypadku autobusu na moście Grota-Roweckiego. Zginęła wtedy jedna osoba, a kierowca był pod wpływem amfetaminy.

Prokuratura uważa, że te informacje Rafał Trzaskowski chciał wykorzystać w kampanii. – Naszym celem, celem zarówno prezydent, jak i wszystkich ludzi, którzy ze mną pracują, jest doprowadzenie do tego, żeby warszawianki i warszawiacy byli bezpieczni. W związku z tym ważne jest to, że chcieliśmy ustalić najistotniejsze fakty po to, żeby móc podejmować decyzje dotyczące choćby tego, czy nie zawiesić umowy z firmą, która wykonywała połączenia – powiedział prezydent.

Chodzi o firmę Arriva, w której zatrudniony był kierowca.

Prokuratura upubliczniła treść SMS-ów, które w tej sprawie Domaradzki wymieniał z jedną z prokuratorek. Prosił o to, by jako pierwszy poznał wyniki badań krwi kierowcy.

– To chyba naturalne, że szef biura bezpieczeństwa i wszyscy, którzy tutaj pracują, chcą zapewnić bezpieczeństwo. W momencie, kiedy sama policja podaje pewne informacje, wiadomo, że chcemy je weryfikować. Stawianie zarzutów, że tego typu zachowanie to działanie na szkodę interesu publicznego, jest absurdem, bo jest dokładnie na odwrót – podkreślił Trzaskowski.

Michał Domaradzki w środę 30 listopada został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Prokuratorki, które miały przekazywać mu informacje, zostały zawieszone na pół roku. One również mają usłyszeć zarzuty, a do Sądu Najwyższego trafiły wnioski o uchylenie im immunitetów.

