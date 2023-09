„Dokładamy wszelkich starań”. Utrudnienia na Czerniakowskiej jeszcze we wrześniu Przemysław Paczkowski 01.09.2023 20:09 Na skrzyżowaniu z Gagarina przez całe wakacje trwała przebudowa sieci wodociągowej. Prace miały zakończyć się do końca wakacji. Jak dowiedział się reporter Radia dla Ciebie, utrudnienia mogą pojawić się jeszcze na początku września.

Korki na Czerniakowskiej (autor: RDC)

W związku z przebudową sieci wodociągowej na wysokości ulicy Gagarina do dyspozycji kierowców była tylko jedna jezdnia ulicy Czerniakowskiej. Spowodowało to wydłużenie czasu dojazdu do pracy nawet o kilkanaście minut.

Marek Smółka z Warszawskich Wodociągów potwierdził, że prace związane z przebudową sieci zostały już zakończone.

— Prace związane z wymianą około stumetrowego odcinka magistrali wodociągowej przebiegły zgodnie z harmonogramem — mówi Smółka.

Pozostało jednak jeszcze odtworzenie jezdni, co może potrwać. Smółka dodaje, że ostatnie ulewy nie sprzyjały prowadzonym robotom.

— Dokładamy wszelkich starań, by w tych pierwszych dniach nowego roku szkolnego, normalny ruch na skrzyżowaniu został przywrócony — zapewnia Smółka.

Wciąż należy liczyć się z utrudnieniami na trasie tramwaju do Wilanowa m.in. na ulicy Gagarina. W szczytowym momencie korki na Czerniakowskiej sięgały kilku kilometrów.

