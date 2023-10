Jedno odwołanie ws. budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r. w centrum stolicy Adam Abramiuk 04.10.2023 12:31 Jest jedno odwołanie w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Stołeczny ratusz na początku września wydał pozwolenie na budowę dla Biura „Niepodległa”. Do piątku ma jednak czas na zbieranie odwołań. Obelisk ma powstać na placu Na Rozdrożu.

2 Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 r. (autor: UM Warszawa)

Do tej pory złożono jedno odwołanie dotyczące budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Stołeczny ratusz na przyjmowanie odwołań ma czas do piątku. Od tego zależne jest rozpisanie przetargu i przeprowadzenie prac.

Na początku września pozwolenie otrzymało Biuro „Niepodległa”, które – jak zapewnia – jest gotowe do realizacji.

– W naszych planach jest przygotowanie przetargu na generalnego wykonawcę jeszcze tej jesieni. Jesteśmy już gotowi z materiałem do przetargu, potrzebne są jeszcze formalności prawne. W przyszłym roku planujemy rozpocząć inwestycję, która będzie trwała około dwudziestu czterech miesięcy – mówi rzeczniczka Biura Wioletta Łabuda-Iwaniak.

Pomnik ma stanąć na placu Na Rozdrożu.

– To miejsce na osi, która jest dokładnie widoczne z wielu stron Warszawy. Jest to obelisk o wysokości około trzydziestu sześciu metrów. Będzie podświetlany i będzie zawierał cytaty w otoczeniu zieleni i z małą architekturą. To będzie też miejsce, gdzie będzie można wypocząć, zarówno dla warszawiaków, jak i turystów – dodaje Łabuda-Iwaniak.

Pierwotnie budowę pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku planowano na 100. rocznicę wydarzenia. Koszt budowy jest szacowany na około 12 mln zł.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA