Główny Inspektor Transportu Drogowego: remonty w Warszawie są planowane nieprzemyślanie Adam Abramiuk 03.10.2023 20:03 W Warszawie remonty dróg są prowadzone nieprzemyślanie, a komunikacja publiczna nie jest wystarczającą alternatywą - uważa Główny Inspektor Transportu Drogowego i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z Warszawy. Alvin Piotr Gajadhur skrytykował w Radiu dla Ciebie politykę transportował miasta. Zaznaczył, że największe problemy tworzy budowa linii tramwajowej do Wilanowa.

Główny Inspektor Transportu Drogowego i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z Warszawy Alvin Piotr Gajadhur w „Poranku RDC” skomentował politykę transportową Warszawy. Jego zdaniem, remonty prowadzone są w nieprzemyślany sposób.

- Największe problemy tworzy budowa linii tramwajowej do Wilanowa - mówił w „Poranku RDC” Alvin Piotr Gajadhur. - Ta budowa, która rozpoczęła się jakieś półtora roku temu, doprowadziła do paraliżu Mokotowa, utrudniła jazdę po Wilanowie. Czy takie inwestycje trzeba tak planować, żeby kopać dwie główne arterie komunikacyjne dzielnicy? No bo jest rozkopana ulica Sobieskiego, jest rozkopana Puławska - wskazał.





Gajadhur wskazywał także na problem zwężania ulic i likwidowania miejsc parkingowych w stolicy.

- Miasto zachęca do przesiadania się do komunikacji, ale ta oferta nie jest wystarczająca - dodał. - Na niektórych liniach brakuje autobusów, jeżdżą zbyt rzadko, są te autobusy zatłoczone, więc warszawiacy nie mają dobrych warunków do podróżowania. Brakuje kierowców. Rozkłady jazdy, z tych informacji, które posiadam, nie są dostosowywane do panujących warunków, jak są prowadzone różne modernizacje, remonty - wyjaśnił.



We wrześniu radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o zwołanie warszawskiego referendum dotyczącego szeroko pojętej polityki transportowej miasta. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej dyskusja w tym temacie została przesunięta na 16 listopada.

