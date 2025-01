„Flota się powiększa”. Radiowozy, drony i pojazdy specjalne trafiły do stołecznych policjantów

Do stołecznych policjantów trafiły nowe pojazdy służbowe, a także specjalistyczny sprzęt, zakupiony w ramach programu „Warszawa chroni”. Dzisiaj prezydent Rafał Trzaskowski wręczył funkcjonariuszom kluczyki do 27 maszyn. — Flota się powiększa. To dla nas jest bardzo ważne, bo wiemy wszyscy, że te pojazdy w policji są eksploatowane bardziej niż w innych służbach — mówi rzecznik stołecznej policji Robert Szumiata.