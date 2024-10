Podrobione ubrania za kilka milionów złotych. 36-latek z zarzutami

Podróbki ubrań o wartości 5 mln zł znaleźli policjanci w magazynach na Mazowszu. Zarzuty oznaczania towarów podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi usłyszał 36-letni Ukrainiec, który wynajmował pomieszczenia. Miał on wprowadzać ubrania do obrotu głównie w Wólce Kosowskiej. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.