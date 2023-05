Płatne parkowanie na Saskiej Kępie. Ratusz: odwołanie od decyzji wojewody gotowe, złożymy je do poniedziałku Adam Abramiuk 12.05.2023 06:24 Do poniedziałku wpłynie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie. Miasto zdecydowało się odwołać od zarządzenia wojewody, który miesiąc temu stwierdził nieważność uchwały. Uzasadniał to m.in. sprzeciwem mieszkańców, brakiem aktualnych analiz czy nieprawidłowym sposobem przyjęcia uchwały.

Płatne parkowanie na Saskiej Kępie. Ratusz: odwołanie od decyzji wojewody gotowe, złożymy je do poniedziałku (autor: ZDM)

Wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność w całości uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. W uzasadnieniu wojewoda jako powód podał m.in sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz, nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały.

Zdaniem ratusza wojewoda, stwierdzając nieważność uchwały ws. płatnego parkowania na Saskiej Kępie, przekroczył jednak swoje uprawnienia. Stąd odwołanie Warszawy od tej decyzji.

- Nawet nie to, że ocenił samą decyzję rady miasta i sam się, że tak powiem, ubrał w rolę radnych i wskazał, co powinno być lepsze dla mieszkańców Saskiej Kępy, co jest naszym zdaniem naruszeniem jego roli, ponieważ wojewoda powinien pilnować przepisów prawa, nie powinien podejmować decyzji za radę miasta - mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.





Miasto na złożenie skargi ma czas do 15 maja.

- Do tego terminu zostanie złożona - zapewnia Olszewski. - Ma już ona swój finalny kształt i mamy nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnie niebawem na korzyść miasta decyzję w sprawie bezpłatnego parkowania - tłumaczy.





Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie miała wejść w życie w listopadzie tego roku.

Zdaniem ratusza, w obecnej sytuacji termin nie będzie możliwy do utrzymania.

