Kontrole w Warszawskim Węźle Kolejowym. PKP przekazało swoje uwagi do UTK Cyryl Skiba 07.07.2023 14:09 PKP PLK przekazało swoje uwagi Urzędowi Transportu Kolejowego po dwóch kontrolach w Warszawskim Węźle Kolejowym. UTK wszczęło postępowania w związku z ogromnymi utrudnieniami, które następowały w związku ze zmianami organizacji ruchu na stacji Warszawa Zachodnia.

WKD – opóźnienia i kontrole (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa)

Urząd Transportu Kolejowego otrzymał od PKP PLK uwagi odnośnie do dwóch kontrolach przeprowadzonych w Warszawskim Węźle Kolejowym. Spółka kolejowa analizuje także materiały dotyczące trzeciej kontroli i do środy odniesie się do przedstawionych uwag.

– W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości prowadzone są postępowania wyjaśniające, wyciągane są wnioski i wdrażane rozwiązania, które mają zapobiec powstawaniu podobnych przypadków w przyszłości. Takie rozwiązania spółka wdrożyła po marcowych wydarzeniach i zostały one już odnotowane przez Urząd Transportu Kolejowego – wyjaśnia rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Kontrole UTK wykazały nieprawidłowości dotyczące m.in. prowadzenia ruchu, pracy dyżurnych ruchu, wykorzystania narzędzi zarządzania bezpieczeństwem, nadzoru nad dokumentacją i przydzielenia przewoźnikom tras pociągów.

PKP PLK zostało zobowiązane do m.in. usunięcia nieprawidłowości do 31 lipca.

