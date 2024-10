Stara kładka na PKP Gołąbki wymaga remontu. Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją Przemysław Paczkowski 16.10.2024 06:14 Mieszkańcy Ursusa obawiają się, że zapowiedziany na przyszły rok remont stacji PKP Gołąbki może się opóźnić. Z tego względu zbierają podpisy pod petycją — obecnie mają ich ponad 1,5 tysiąca. Obiekt z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. PKP PLK informuje, że nie wycofuje się z przebudowy, ale rozważa też inne możliwości. — Sprawa tej remontu kładki ciągnie się już od kilku lat — mówi rzeczniczka dzielnicy Ursus Agnieszka Wall.

Już ponad 1,5 tysiąca podpisów uzbierano pod petycją ws. remontu kładki na perony PKP Gołąbki w Ursusie. Obiekt z roku na rok jest w coraz gorszym stanie, a mieszkańcy obawiają się, że zapowiedziany na przyszły rok remont może się opóźnić.

PKP PLK informuje, że nie wycofuje się z przebudowy, ale rozważa też inne możliwości.

— Jednym z rozważanych przez nas rozwiązań, jest dobudowa peronu oraz zapewnienie dostępu do przystanku, poprzez budowę przejścia podziemnego. Rozważane przez nas rozwiązania pozwolą zwiększyć rolę obecnego przystanku Warszawa Gołąbki — informuje Martyn Janduła z biura prasowego spółki.

Dodatkowe perony na przystanku Warszawa Gołąbki miałyby umożliwić uruchomienie pociągów z Warszawy Gdańskiej przez Jelonki do Ożarowa Mazowieckiego czy Sochaczewa. Ma to być istotne dla PKP PLK w kontekście planowanej budowy przystanku na Ulrychowie.

PKP PLK nie podaje jednak szczegółów na temat terminów rozpoczęcia ani sposobu modernizacji stacji.

Sprawa, która ciągnie się od lat

Rzeczniczka dzielnicy Ursus Agnieszka Wall podkreśla, że sprawa remontu tej kładki ciągnie się już od kilku lat.

— Ta kładka naszym zdaniem wymaga pilnego remontu. O to zabiegali zarówno radni dzielnicowi, jak i zarząd dzielnicy. Występowaliśmy do PKP w tej sprawie niejednokrotnie i informacja, jaką my mamy, jest taka, że PKP zamierza zrobić remont tej kładki i planuje go na rok 2025 — mówi Wall.

Zasadność remontu potwierdza fakt, że na kładce brakuje wind, co uniemożliwia dostęp do peronów dla osób niepełnosprawnych.

