Jest termin otwarcia Parku Botewa na warszawskiej Białołęce Adrian Pieczka 19.03.2025 09:42 Park Botewa na warszawskiej Białołęce zostanie otwarty na początku przyszłego roku - dowiedziało się Polskie Radio RDC. Przez osiem miesięcy inwestycja stała w miejscu po tym, jak dzielnica odstąpiła od umowy z wykonawcą. - Za długo to trwa, a to była fajna przyroda bez tego parku - mówią mieszkańcy.

Na początku przyszłego roku otwarty zostanie Park Botewa na warszawskiej Białołęce. Przez osiem miesięcy inwestycja stała w miejscu po tym, jak dzielnica odstąpiła od umowy z wykonawcą.

Mieszkańcy mówili Polskiemu Radiu RDC, że ciągle czekają na otwarcie terenu, z którego nie mogą korzystać.

- To już 2-3 lata trwa. [...]Dlaczego to nie jest oddane do użytku? - usłyszał od mieszkańców nasz reporter.

Jak się dowiedzieliśmy, prace zostaną wznowione dzięki finansowaniu, które dzielnica otrzymała na ostatniej sesji Rady Miasta.

- W nowo powstałej przestrzeni planowane jest otwarcie miejsca aktywności lokalnej. Planowany termin zakończenia prac to początek przyszłego roku - informuje rzeczniczka Białołęki Katarzyna Wiejowska.



Dzielnica odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą w związku z ogromnym opóźnieniem budowy. Wykonawca nie zrealizował inwestycji pomimo wydłużenia terminu o 8 miesięcy.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL